Sono cinque i giocatori squalificati dal Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, che salteranno la 20esima giornata di Serie A. Si tratta Mattia Zaccagni (per lui anche una multa da 1500 euro in quanto capitano della squadra), Cesare Casadei, Bryan Cristante, Jacobo Ramon e Fikayo Tomori.

In chiave Inter c'è da segnalare l’ingresso in diffida di Hakan Calhanoglu, la seconda sanzione per Carlos Augusto e la prima a Marcus Thuram. Infine, multa di 2mila euro alla società nerazzurra perché i tifosi, al 46esimo minuto del primo tempo della gara col Parma, hanno lanciato un fumogeno sul terreno di gioco del Tardini.