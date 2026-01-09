Si chiama Branimir Mlacic ed è lui l'obiettivo sempre più concreto per ringiovanire la difesa del futuro. Secondo il Corriere dello Sport, l'Inter avrebbe già stanziato un budget da circa 5 milioni di euro per strapparlo all'Hajduk Spalato, con cui sono in ottimi rapporti. "In questi giorni le parti stanno lavorando per definire i dettagli del trasferimento, che potrebbe concretizzarsi subito, pur lasciando il classe 2007 in Croazia fino al termine della stagione", si legge.

E mentre Frattesi attende segnali dal Galatasaray dopo i contatti fitti delle scorse settimane, i nerazzurri ponderano le offerte per Asllani, al rientro dopo il flop al Torino. "Su di lui ha preso informazioni di recente il Girona. Chissà che, contrariamente a quanto accaduto la scorsa estate, possa finalmente aprire a un trasferimento all’estero", si legge.