Domenica sera scoccherà l'ora di Inter-Napoli e Salvatore Bagni, doppio ex delle due squadre avversarie a San Siro, analizza il momento dei nerazzurri e dei campioni d'Italia in carica a Stile TV nel corso della trasmissione 'Salite sulla giostra': "L’Inter sta bene, è convinta, crea tanto con un centrocampo nuovo e facendo riposare Bastoni che difende e attacca. Ha impaurito il Parma, cosa che non ha fatto il Napoli col Verona".

"Il Napoli ha vinto lo scudetto per meriti nostri e per demeriti dell’Inter - aggiugne l'ex centrocampista, tornando indietro alla passata stagione -. Che si possa ripetere questo epilogo con quei numeri non lo so. A Napoli fanno più gol i centrocampisti che gli attaccanti, Højlund a parte. Neres non è mai stato uno che segna tanto, Lang sta un pò deludendo e mi dispiace dirlo, ma i gol da chi devono arrivare? Manca Anguissa, Lucca è in difficoltà e tutto l'attacco sulle spalle di Højlund non è possibile. Non so se questo problema si può risolvere col mercato, ma se Conte non ha fiducia in Lang e Lucca, si fa fatica. Le squadre vincenti di solito hanno in rosa uno o due attaccanti che fanno tanti gol e 28 gol in 19 partite per il Napoli sono pochi. L’Inter in tal senso è migliorata, i problemi che oggi ha il Napoli li aveva lo scorso anno l’Inter e spero di sbagliarmi, ma non credo che il Napoli non abbia tante possibilità di creare e segnare".