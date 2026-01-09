Arrivano ottime notizie per Cristian Chivu dall'allenamento dell'antivigilia di Inter-Napoli. Secondo quanto riferisce Sky Sport, Matteo Darmian e Andy Diouf, confermando i progressi degli ultimi giorni, hanno lavorato per tutta la seduta con il gruppo e, dunque, si candidano per tornare tra i convocati. Migliora anche la condizione di Davide Frattesi, che oggi si è allenato a parte a buon ritmo. Domani, se i progressi saranno confermati, potrebbe lavorare con i compagni per poi mettersi a disposizione di Chivu in vista del big match di domenica sera.