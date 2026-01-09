Saltato l'accordo per Joao Cancelo, in casa Inter si valutano alternative per consegnare prima possibile a Cristian Chivu un nuovo esterno destro, posta la lunga assenza di Denzel Dumfries e la disponibilità del solo Luis Henrique nel ruolo, salvo adattamenti. Tra i giocatori presi in considerazione in Viale della Liberazione, più per una soluzione temporanea che per un investimento duraturo nel tempo, c'è Domilson Cordeiro dos Santos, meglio noto come Dodò, classe 1998 della Fiorentina.

Non si tratta però di un'operazione facile, per diverse ragioni. Innanzitutto, la società viola da tempo sta cercando di rinnovargli il contratto in scadenza nel giugno 2027, prolungandolo fino al 2029 con opzione fino al 2030, senza però aver formulato l'offerta giusta al brasiliano.

In secondo luogo, se anche alla fine accettasse di cederlo, lo farebbe solo a titolo definitivo e la valutazione che ne viene fatta è tra i 20 e i 25 milioni di euro. L'Inter però oggi ragiona su un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo a determinate condizioni, oppure mettendo sul piatto il cartellino di Kristjan Asllani (di rientro dal Torino) che però non solletica particolarmente i gigliati.

Dodò resta dunque un'idea per l'Inter, ma solo a certe condizioni. La sensazione è che in Viale della Liberazione sarebbero contenti di accogliere il brasiliano fino a giugno, mantenendo un diritto di riscatto qualora il suo apporto alla causa fosse rilevante. In alternativa, l'esterno tornerebbe alla Fiorentina dopo l'esperienza milanese.