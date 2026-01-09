Nonostante il passo falso casalingo contro il Genoa, il Milan può ancora dire la sua nella corsa scudetto che attualmente lo vede a -3 dall'Inter capolista. A dirlo è Adrien Rabiot, a margine dell'1-1 di San Siro: "Certo che ci crediamo, siamo solo a gennaio e il campionato finisce a maggio - le parole del centrocampista francese a SportMediaset -. Ci sono tante partite da giocare, tanti scontri diretti. Dobbiamo stare tranquilli, alla fine le partite le possiamo vincere. Stiamo lavorando bene, ora recuperiamo bene perché ora giochiamo ogni tre giorni. C'è tempo, siamo lì".