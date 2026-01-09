Oggi la Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio a Inter-Napoli di domenica, ponendo l'attenzione in particolare sui vati duelli che ci saranno in campo, diretti e indiretti.

In mezzo al campo, ad esempio, la rosea sottolinea il ruolo da equilibratore di Zielinski, mentre dall'altra parte c'è la forza di McTominay: loro due sono gli attuali uomini decisivi per Chivu e Conte. I punti di forza: per l'Inter l'asse centrale con Lautaro implacabile; nel Napoli la fascia destra dove fa la voce grossa il capitano Di Lorenzo. I punti deboli, invece, vengono indicati in Luis Henrique ed Elmas. Due le sorprese: da un lato Bisseck, dall'altro Juan Jesus. Non mancano dubbi di formazione: Acerbi è totalmente recuperato e spera in una maglia, mentre sul fronte partenopeo resta l'incognita relativa a Neres.

Ma il duello che stuzzica maggiormente è quello in panchina: Chivu vs Conte. "Stili diversi nella comunicazione. Muscolare Antonio, rilassante Chivu. Ma anche nella gestione delle squadre le filosofie sembrano distanti - si legge -. Chivu cambia l’Inter spesso negli uomini - soltanto tra Atalanta e Bologna, con una pausa di sette giorni tra una partita e l’altra, ha confermato la stessa formazione - ma non ha mai stravolto il copione strategico, che disegnato su un tablet ricalca il 3-5-2 di inzaghiana memoria. E così ha ideato la prima fuga scattando a +3 sul Milan. Conte invece è stato costretto dagli infortuni a modificare più volte la disposizione degli scacchi: ha cominciato dal 4-1-4-1, con McTominay largo a sinistra, è passato al 4-3-3 quando ha perso De Bruyne e infine al 3-4-2-1 dopo l’incidente di Anguissa. L’evoluzione, che ha esaltato in particolare Neres, ha generato il Napoli della Supercoppa, vincente con Politano largo a destra e Di Lorenzo centrale difensivo".