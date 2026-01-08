Dopo l'annuncio del Racing Avellaneda arriva anche la nota ufficiale dell'Inter. Il club nerazzurro comunica "il ritorno dal prestito dalla società Genoa del classe 2005 Valentín Carboni. Contestualmente - prosegue la nota del club nerazzurro - ne comunica il trasferimento in prestito sino al 31 dicembre 2026 al Racing Club de Avellaneda".

Sezione: Focus / Data: Gio 08 gennaio 2026 alle 22:45
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
