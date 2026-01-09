Alla Pinetina torna l'appuntamento con la conferenza stampa della vigilia: Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti domani, sabato 10 gennaio, alle ore 14, per anticipare i temi di Inter-Napoli, big match della 20esima giornata di Serie A (kick-off ore 20.45). Sarà possibile ascoltare le parole del tecnico romeno su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del club o leggerle su FcInternews.it tramite il consueto live testuale. 

Autore: Mattia Zangari
