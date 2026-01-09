Il riscatto di Manuel Akanji da parte dell'Inter verrà effettuato a prescindere da come andranno le cose a fine stagione. Ne scrive oggi Tuttosport: il club vanta un diritto per acquistare lo svizzero a titolo definitivo, sarà un obbligo se si vincerà lo scudetto, ma i dirigenti sono convinti di voler trattenere il giocatore in ogni caso.

Akanji ha giocato come "braccetto" destro della difesa, ora è passato a centrale e sta guidando il reparto con tecnica e leadership. Anche i compagni, vedi Bisseck, sembrano trarre beneficio. L'arrivo dello svizzero cambia anche i piani estivi: non si cercherà più un titolare del ruolo, ma un'alternativa di prospettiva, soprattutto qualora dovessero partire De Vrij e/o Acerbi.