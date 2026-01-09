Domenica sera, a San Siro, ci sarà una sfida nella sfida sulle panchine: l'esperto e vincente Antonio Conte guiderà il Napoli contro quel Cristian Chivu che sta facendo viaggiare veloce l'Inter alla sua prima avventura in una big. Due profili diversi tra cui Marco Branca è stato chiamato a scegliere nel corso della sua ospitata sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Prendo Chivu", ha detto l'ex dirigente. Per poi chiudere con una battuta: "Moratti ha detto Conte? Va bene, poi tanto avrebbe deciso lui...", ha detto a proposito del suo ex presidente in nerazzurro.