Sirene francesi per Kristjan Asllani, giocatore destinato a lasciare il Torino anzitempo, a gennaio, dopo averlo raggiunto in prestito lo scorso agosto. Stando a quanto riporta Sportmediaset, il Paris FC ha chiesto informazioni per il centrocampista albanese di proprietà dell'Inter, per cui si è interessato nelle ultime ore anche il Girona

Sezione: Mercato / Data: Ven 09 gennaio 2026 alle 12:28
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
