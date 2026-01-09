Sirene francesi per Kristjan Asllani, giocatore destinato a lasciare il Torino anzitempo, a gennaio, dopo averlo raggiunto in prestito lo scorso agosto. Stando a quanto riporta Sportmediaset, il Paris FC ha chiesto informazioni per il centrocampista albanese di proprietà dell'Inter, per cui si è interessato nelle ultime ore anche il Girona.