Fabrizio Romano conferma: il Sassuolo vuole parlare di un'eventuale cessione di Tarik Muharemovic solo in estate. Oggi, fa filtrare il club Sassuolo, il difensore bosniaco non è in vendita. Sul giocatore, come svelato anche dall'amministratore delegato Giovanni Carnevali, c'è anche l'Inter che lo ha promosso con Piero Ausilio a livello di caratteristiche tecniche, ma deve capire se l'operazione sia fattibile sul piano economico. Problema, quest'ultimo, che non ha la Juventus, vantando il diritto al 50% della rivendita dell'ex giocatore che ha militato in Primavera e nella Next Gen. I bianconeri sono molto vigili sulla situazione e hanno già avuto dei contatti con gli agenti dell'ex Wolfsberger.