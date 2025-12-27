Il pressing del Milan su Mike Maignan è forte. Secondo quanto riferisce Gazzetta.it, il club rossonero ha ufficialmente recapitato al portiere un’offerta per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno. La società gli ha proposto uno stipendio da top player: 7 milioni netti, bonus compresi, a stagione. Ora arriverà la risposta del portiere francese, accostato anche all'Inter.

Sezione: Il resto del mercato / Data: Sab 27 dicembre 2025 alle 14:00
Autore: Niccolò Anfosso
