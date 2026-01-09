San Siro si prepara a mettere l'abito delle grandi occasioni domenica sera per Inter-Napoli, il big match della 20esima giornata di Serie A che corre verso il tutto esaurito. I tifosi nerazzurri, fa sapere il club, potranno vivere al meglio l'esperienza dal vivo anche grazie all'incredibile atmosfera garantita dall'Inter Live Show, l'intrattenimento che accompagnerà i presenti verso il pre-partita. Il cuore del nuovo format sarà una postazione centrale sul lato arancio da cui prenderà forma uno spettacolo supportato da un sistema integrato di luci ed effetti speciali, progettato per valorizzare l'atmosfera sugli spalti. L'attesa del calcio d’inizio si trasformerà in un'esperienza attiva e partecipata. I tifosi sugli spalti saranno coinvolti in diverse attività di fan engagement, mentre per alcuni di loro il pre-partita diventerà un'occasione unica per vivere il match-day da una prospettiva inedita, più vicina al cuore dell’evento. A rendere ogni appuntamento ancora più speciale contribuirà anche la presenza di ospiti, pensata per offrire ogni volta un'esperienza diversa e riconoscibile. Con l’ingresso della squadra in campo per il riscaldamento, lo spettacolo entrerà nel vivo: giochi di luce ed effetti scenici accompagneranno i giocatori, aumentando progressivamente il coinvolgimento del pubblico. Nei minuti che precedono il fischio d’inizio, una serie di attivazioni scandirà l’avvicinamento alla partita fino al momento della lettura della formazione nerazzurra, quando lo show raggiungerà il suo apice. L'invito per tutti i tifosi è quello di recarsi allo stadio con largo anticipo, per godersi lo spettacolo di San Siro anche prima del fischio d'inizio.
TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI PER I TIFOSI:
L'apertura dei cancelli è fissata per le 18:45, mentre le biglietterie saranno aperte dalle 17:45. Considerato il grande afflusso previsto si raccomanda a tutti i tifosi di presentarsi allo stadio a ridosso dell'orario di apertura dei cancelli. A seguito dei cambiamenti intervenuti per motivi di ordine pubblico nella gestione dei flussi d’ingresso, sono state attuate delle modifiche con lo scopo di limitare i tempi di attesa per tutti i tifosi durante le procedure di accesso. Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento d’identità valido, da esibire ai varchi di pre-filtraggio contestualmente al titolo di accesso, onde consentire agli addetti al controllo di verificare la corrispondenza tra l’intestatario (o legittimo cessionario) del titolo di accesso e l’effettivo utilizzatore. Si chiede ai gentili spettatori di rimanere sempre seduti al posto assegnato e indicato sul proprio biglietto per tutta la durata dell'evento per garantirne il pieno successo. Per l'accesso è obbligatorio rispettare le seguenti indicazioni: Ingressi 0, 7, 15: titolari di titolo di biglietto di tribuna onore arancio, poltroncine arancio e hospitality di primo arancio. Ingressi 1, 12, 13, 14, 15: titolari di biglietto di primo arancio e secondo arancio. Ingressi 1, 4, 5, 6, 9: titolari di biglietto di primo verde. Ingressi 9, 12, 13, 14: titolari di biglietti di primo e secondo blu. Ingressi 4, 5, 6, 9: titolari di biglietti di primo, secondo e terzo rosso. Ingresso 7: titolari di biglietti di tribuna onore rossa, poltroncine rosse e hospitality di primo rosso. Ingresso 10: titolari di biglietti di terzo blu. A seconda delle code, in tutti questi ingressi c’è flessibilità per essere indirizzati da un ingresso ad un altro, seguendo le indicazioni del personale di servizio.
INGRESSI OBBLIGATORI SENZA DEROGHE
Ingresso 2: titolari di biglietto di secondo verde. Ingresso 3: titolari di biglietto di terzo verde. Ingresso 8: pass di servizio. Ingresso 11: persone con disabilità. La raccomandazione per tutti gli spettatori è di rispettare il regolamento. È obbligatorio occupare il posto indicato sul proprio tagliando. È severamente vietato fumare all'interno dell'impianto ed è vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley e apparecchi fotografici professionali. In caso di pioggia sarà consentito l'ingresso solo agli ombrelli portatili e senza punta.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 18:25 SM - Akanji, il riscatto dal Manchester City può dirsi cosa fatta. C'è una curiosità sull'accordo
- 18:18 Frattesi-Nottingham, trattativa ostacolata dal FFP. Galatasaray in stand-by, la Juve resta in attesa: la situazione
- 18:11 Pavard sorride con Lucas Hernandez, tifosi del Marsiglia adirati. Lui si difende: "Gli ho solo detto..."
- 17:56 Sky - Inter-Napoli, un solo dubbio per Chivu: Acerbi insidia Bisseck. La probabile formazione
- 17:39 Cesari: "Ormai comanda il Var, arbitri incapaci di prendere decisioni. D'accordo con gli ex calciatori al monitor"
- 17:25 OM, sfuma il Trophée des Champions. Pavard: "Siamo delusi, avremmo meritato di vincere"
- 17:10 TS - Inter, numeri offensivi clamorosi: i nerazzurri fanno il vuoto, ma che spreco
- 16:56 Manna: "Inter molto forte e nel suo periodo migliore, ma ci faremo trovare pronti. VAR problema oggettivo"
- 16:42 fcinCaprile sempre al vertice della lista nerazzurra per la porta. Anche ieri a Cremona uno scout per lui
- 16:28 Il ds blaugrana Deco spiega l'affare Cancelo: "È pazzo del Barça, ha accettato una riduzione dello stipendio"
- 16:14 Giudice sportivo: cinque squalificati. Calhanoglu entra in diffida, Inter multata per il lancio di un fumogeno
- 16:00 Romano: "Muharemovic, l'Inter c'è: Ausilio lo ha promosso. Anche la Juve ha avuto dei contatti con gli agenti. In estate..."
- 15:45 Branca: "Moratti avrebbe ripreso Conte all'Inter? Va bene, io avrei scelto Chivu"
- 15:31 Qui Napoli - Ripresa a Castel Volturno: Conte ha guidato una seduta tecnico-tattica verso l'Inter
- 15:16 Inter-Napoli, San Siro con l'abito di gala: si va verso il tutto esaurito. Nel pre-partita 'Live Show': i dettagli
- 15:02 Da Napoli - Conte non parla: niente conferenza stampa alla vigilia del match con l'Inter
- 14:48 Verso Inter-Napoli, torna l'appuntamento con Chivu in conferenza: ufficializzato l'orario
- 14:34 Ventola: "Inter macchina avviata, ma devi saperla portare. Sfida al Napoli? I nerazzurri stanno bene, Conte..."
- 14:20 La furia di Maignan contro l'arbitro Mariani: "Porca miseria, figlio di putt***!"
- 14:06 Milan, Rabiot: "Scudetto? Siamo lì, il campionato finisce a maggio. C'è tempo"
- 13:52 L'Inter aspetta il Napoli, il Secondo Anello Verde carica San Siro: "Scende in campo il 12° uomo, coloriamo lo stadio di nerazzurro"
- 13:38 Torino, Cairo sul futuro di Asllani: "Ha qualità incredibili, ma il mercato di gennaio riserva sempre sorprese"
- 13:24 Torino, Baroni (per ora) si tiene Asllani: "È una soluzione, lo è stato fino ad ora. Non mi permetto di pensare al mercato"
- 13:10 Serie A, primo premio di 'Coach of The Month' per Chivu. De Siervo: "Si è presentato all'Inter senza timori"
- 12:56 Sky - Verso Inter-Napoli, Darmian e Diouf in gruppo. Migliora Frattesi: oggi differenziato a buon ritmo
- 12:53 UFFICIALE - Inter, De Pieri e Stabile cambiano maglia: prestito al Bari fino al 30 giugno 2026
- 12:42 Allegri: "Inter e Napoli favorite, c'è poco da scherzare. Poi uno può raccontare che Cristo è morto nel sonno..."
- 12:28 SM - Inter, sirene francesi per Asllani: richiesta di informazioni del Paris FC
- 12:13 UFFICIALE - Inter, accordo triennale con Coca-Cola: è il nuovo Official Soft Drink Partner. Ricci: "Consolida il nostro percorso di crescita"
- 12:10 Inter-Napoli, Rocchi punta sull'esperienza di Daniele Doveri. Al VAR la coppia Di Bello-Di Paolo
- 12:00 Prima MINI FUGA, FINALINA col NAPOLI. Nuovo nome per la FASCIA, un club di PREMIER su FRATTESI
- 11:45 Adani: "Inter, prima occasione per staccarsi. Abbandonata dal tecnico precedente, ma Chivu..."
- 11:30 fcinInzaghi non molla De Vrij: l'Al Hilal potrebbe fare un'offerta per l'olandese. Sarà poi l'Inter a decidere
- 11:16 CdS - La marca dell'Inter: 10 punti rosicchiati al Napoli nelle ultime 15 gare. Ma c'è una serie nera da cancellare
- 11:02 CdS - Akanji, il guizzo di Ausilio e il futuro: sarebbe imperdonabile se...
- 10:48 GdS - Tutti i duelli di Inter-Napoli: i punti di forza, i punti deboli, le sorprese e le incognite. Ma sarà soprattutto Chivu vs Conte
- 10:34 TS - Asllani, non solo il Girona: si fa avanti un club della Ligue 1
- 10:20 TS - Dodò, Inter e Napoli hanno preso informazioni. Ma Dumfries accelera: nuova data del rientro
- 10:06 TS - De Vrij o Acerbi, Inzaghi ci riproverà. E c'è una preferenza per uno dei due
- 09:52 TS - Akanji, il riscatto avverrà a prescindere. E lo svizzero cambia il mercato dell'Inter
- 09:38 TS - Mlacic-Inter, ci siamo. Trovata la quadra con l'Hajduk Spalato: i termini dell'accordo
- 09:24 TS - Da Napoli-Inter a Inter-Napoli, la situazione si è ribaltata: Chivu cerca il successo che manca da tre anni
- 09:10 Qui Napoli - Conte spera di riavere Neres: la probabile formazione
- 08:56 GdS - Ondata nerazzurra: entro fine mese, sfondata quota 1 milione a San Siro
- 08:42 CdS - Verso il Napoli: Chivu ha intenzione di riproporre quattro titolari. Frattesi out, Darmian rivede la luce. La probabile formazione
- 08:28 CdS - Il Girona su Asllani, Frattesi in attesa. Intanto l'Inter prenota Mlacic
- 08:14 CdS - Dumfries va di fretta per l'Inter e per il Mondiale. E c'è da decidere anche il futuro
- 08:00 fcinDodò resta un'opzione per la fascia destra: le intenzioni dell'Inter e la valutazione della Fiorentina
- 00:06 Sky - L'Inter si muove per Muharemovic: primi contatti con gli agenti in vista dell'estate
- 00:00 Inter-Napoli è già iniziata (in malo modo). Niente Cancelo? Ci sarebbe un'alternativa perfetta
- 23:54 Sky - Roma alla ricerca di un difensore: i giallorossi studiano l'offerta per Dragusin
- 23:40 Milan, Allegri: "Inter e Napoli sono nettamente le più forti. I nerazzurri giocano con tranquillità le loro partite e si vede"
- 23:26 Sky - Il Nottingham Forest contatta l'Inter per Frattesi: il prezzo è chiaro. E lo scambio con Ndoye è da escludere
- 23:12 Arsenal e Liverpool non si fanno male: il big match di Premier League finisce 0-0
- 22:57 Gol e rigore sbagliato, nel recupero di San Siro succede di tutto: il Genoa blocca il Milan sull'1-1. Il Diavolo scivola a -3 dall'Inter capolista
- 22:45 Valentin Carboni al Racing Avellaneda. La nota dell'Inter: "Prestito fino al 31 dicembre 2026"
- 22:38 Bagni: "Il Napoli ha vinto lo scudetto per suoi meriti, non per demeriti dell'Inter. Ora i nerazzurri stanno bene"
- 22:24 UFFICIALE - La Lazio saluta Guendouzi: trasferimento al Fenerbahçe a titolo definitivo
- 22:10 La rinascita di Dimarco, tra gol e assist. E prosegue la trattativa per il rinnovo con l'Inter: tutti i dettagli
- 21:56 Inter, sesta vittoria di fila come nel 2024/25. Nelle prime 18 partite risultati migliori solo nella stagione 2006/07
- 21:42 Oristanio: "Inter una delle candidate allo scudetto, giocarci contro è tosta ma sempre bello ed emozionante"
- 21:28 Di Napoli: "Non c'è un gap pazzesco, ma l'Inter ha qualcosa in più delle altre. Ecco la differenza tra Chivu e Inzaghi"
- 21:14 Inter, il dominio a Parma va ben oltre il 2-0 finale: solo 7 tocchi in area dei ducali
- 20:59 Galli: "Bartesaghi, futuro da braccetto. Col Cagliari è sembrato il Bastoni dell'Inter"
- 20:44 Moratti: "Ora arbitri non all'altezza, in passato c'era un'associazione di delinquenti che guidava il calcio". Poi 'gioca' Inter-Napoli
- 20:29 Da 0-2 a 2-2, il Cagliari riprende la Cremonese in rimonta: nel finale il primo gol in Serie A del baby rossoblu Trepy
- 20:14 Bonolis: "Inter-Napoli vale tre punti per una o un punto a testa. Il cammino è lungo". Poi risponde su VAR e polemiche arbitrali
- 20:00 fcinCaccia all'esterno, spunta un nuovo nome: sondaggi esplorativi dell'Inter per Emil Holm
- 19:45 Parma, Cuesta: "L'Inter è una squadra forte che sa fare male. Ci siamo esposti e ci hanno punito"
- 19:30 UFFICIALE - Valentin Carboni ha firmato col Racing Avellaneda sotto lo sguardo di Milito: "Non resta che iniziare"