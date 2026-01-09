San Siro si prepara a mettere l'abito delle grandi occasioni domenica sera per Inter-Napoli, il big match della 20esima giornata di Serie A che corre verso il tutto esaurito. I tifosi nerazzurri, fa sapere il club, potranno vivere al meglio l'esperienza dal vivo anche grazie all'incredibile atmosfera garantita dall'Inter Live Show, l'intrattenimento che accompagnerà i presenti verso il pre-partita. Il cuore del nuovo format sarà una postazione centrale sul lato arancio da cui prenderà forma uno spettacolo supportato da un sistema integrato di luci ed effetti speciali, progettato per valorizzare l'atmosfera sugli spalti. L'attesa del calcio d’inizio si trasformerà in un'esperienza attiva e partecipata. I tifosi sugli spalti saranno coinvolti in diverse attività di fan engagement, mentre per alcuni di loro il pre-partita diventerà un'occasione unica per vivere il match-day da una prospettiva inedita, più vicina al cuore dell’evento. A rendere ogni appuntamento ancora più speciale contribuirà anche la presenza di ospiti, pensata per offrire ogni volta un'esperienza diversa e riconoscibile. Con l’ingresso della squadra in campo per il riscaldamento, lo spettacolo entrerà nel vivo: giochi di luce ed effetti scenici accompagneranno i giocatori, aumentando progressivamente il coinvolgimento del pubblico. Nei minuti che precedono il fischio d’inizio, una serie di attivazioni scandirà l’avvicinamento alla partita fino al momento della lettura della formazione nerazzurra, quando lo show raggiungerà il suo apice. L'invito per tutti i tifosi è quello di recarsi allo stadio con largo anticipo, per godersi lo spettacolo di San Siro anche prima del fischio d'inizio.

TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI PER I TIFOSI:

L'apertura dei cancelli è fissata per le 18:45, mentre le biglietterie saranno aperte dalle 17:45. Considerato il grande afflusso previsto si raccomanda a tutti i tifosi di presentarsi allo stadio a ridosso dell'orario di apertura dei cancelli. A seguito dei cambiamenti intervenuti per motivi di ordine pubblico nella gestione dei flussi d’ingresso, sono state attuate delle modifiche con lo scopo di limitare i tempi di attesa per tutti i tifosi durante le procedure di accesso. Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento d’identità valido, da esibire ai varchi di pre-filtraggio contestualmente al titolo di accesso, onde consentire agli addetti al controllo di verificare la corrispondenza tra l’intestatario (o legittimo cessionario) del titolo di accesso e l’effettivo utilizzatore. Si chiede ai gentili spettatori di rimanere sempre seduti al posto assegnato e indicato sul proprio biglietto per tutta la durata dell'evento per garantirne il pieno successo. Per l'accesso è obbligatorio rispettare le seguenti indicazioni: Ingressi 0, 7, 15: titolari di titolo di biglietto di tribuna onore arancio, poltroncine arancio e hospitality di primo arancio. Ingressi 1, 12, 13, 14, 15: titolari di biglietto di primo arancio e secondo arancio. Ingressi 1, 4, 5, 6, 9: titolari di biglietto di primo verde. Ingressi 9, 12, 13, 14: titolari di biglietti di primo e secondo blu. Ingressi 4, 5, 6, 9: titolari di biglietti di primo, secondo e terzo rosso. Ingresso 7: titolari di biglietti di tribuna onore rossa, poltroncine rosse e hospitality di primo rosso. Ingresso 10: titolari di biglietti di terzo blu. A seconda delle code, in tutti questi ingressi c’è flessibilità per essere indirizzati da un ingresso ad un altro, seguendo le indicazioni del personale di servizio.

INGRESSI OBBLIGATORI SENZA DEROGHE

Ingresso 2: titolari di biglietto di secondo verde. Ingresso 3: titolari di biglietto di terzo verde. Ingresso 8: pass di servizio. Ingresso 11: persone con disabilità. La raccomandazione per tutti gli spettatori è di rispettare il regolamento. È obbligatorio occupare il posto indicato sul proprio tagliando. È severamente vietato fumare all'interno dell'impianto ed è vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley e apparecchi fotografici professionali. In caso di pioggia sarà consentito l'ingresso solo agli ombrelli portatili e senza punta.