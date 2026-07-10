Dopo l'acquisto di Pietro Beruatto dal Pisa, il Benevento neopromosso in Serie B sta pensando di cambiare le proprie strategie per l'attacco. a seriamente valutando di abbandonare la pista che porta all'atalantino Andrea Ceresoli. Nonostante un accordo sulla parola già raggiunto con l’Atalanta per circa 1,2 milioni di euro, la trattativa si è complicata quando il Benevento ha provato a inserire nell’operazione alcuni giovani talenti nerazzurri, tra cui Dominic Vavassori. Il club bergamasco, però, è disposto a cedere i propri prospetti solo in prestito secco, formula che non convince il presidente Oreste Vigorito, secondo il quotidiano Il Mattino.

Offerta per Sernicola, Cocchi operazione difficile

Si cambia obiettivo, quindi: già sondato il terreno per Leonardo Sernicola, esterno della Cremonese che gioca a sinistra pur essendo un destro, al quele è stata formulata un’offerta congrua. Sullo sfondo, c'è l'idea Matteo Cocchi: il classe 2007 dell’Inter e nazionale Under 19 appetito già da tantissimi club nella cadetteria. Un’operazione complessa, ma che conferma la volontà del Benevento di affiancare profili di esperienza a giovani di grande prospettiva.