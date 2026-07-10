Nuovo arrivo in casa Inter Women, dov'è in atto quasi una rivoluzione della rosa. Si tratta dell'attaccante francese Clarisse Le Bihan, 31 anni, che ha firmato un contratto biennale con i nerazzurri ed è pronta a mettersi a disposizione del nuovo allenatore David Sassarini. Di seguito il comunicato del club:

FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Clarisse Le Bihan. L’attaccante francese classe 1994 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2028.

Nata a Quimperlé il 14 dicembre 1994, Le Bihan inizia a giocare a calcio già da bambina: grazie al suo talento e alla sua precocità esordisce ad appena 14 anni nella Division 1 Féminine, la massima serie del campionato francese, con la maglia dello Stade Briochin nella stagione 2009/10. La sua carriera prosegue in Francia per altri undici anni con Guingamp e Montpellier, poi dopo una stagione in America con l'Angel City approda in Italia con la Lazio, con cui colleziona 40 presenze e 15 gol in due campionati di Serie A Femminile.

Sezione: Inter Femminile / Data: Ven 10 luglio 2026 alle 10:32
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.