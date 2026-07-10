Benvenuti al KhalaDay. Oggi, venerdì 10 luglio, sbarcando all'aeroporto di Milano Linate intorno alle 10, ha avuto inizio ufficiosamente l'esperienza all'Inter di Anan Khalaili, dopo che i nerazzurri hanno trovato l'accordo con l'Union Saint-Gilloise nella giornata di ieri. Sempre oggi sono previste le visite mediche presso la Clinica Humanitas e quelle per ottenere l'idoneità sportiva al CONI, il preludio al trasferimento nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione dove il classe 2004 israeliano apporrà la propria firma sul contratto che lo legherà al club per i prossimi 5 anni. Insomma, il tourbillon che lo attende questo venerdì sarà solo un gustoso antipasto di ciò che lo attenderà sul rettangolo di gioco.

Intanto, ecco le immagini del suo arrivo a Milano, direttamente da Linate, raccolte da Simone Togna, in cui Khalaili si mostra sorridente mentre saluta i presenti a bordo della vettura del club.