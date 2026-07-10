L'Inter ha chiuso l'affare Anan Khalaili. Raggiunta la quota dei 25 milioni, come racconta La Gazzetta dello Sport, più o meno la cifra pagata un anno fa per Luis Henrique e poi per Diouf. Oggi le visite mediche, poi la firma su un contratto quinquennale da 2 milioni a stagione più i bonus.

Khalaili è l'esterno di qualità e prospettiva che chiedeva Chivu e a 22 anni rappresenta anche un investimento, come richiesto dalla politica di Oaktree. Rispetto ai predecessori, ricorda più Hakimi che non Dumfries. In una recente intervista proprio l'israeliano aveva confessato di studiare i movimenti del marocchino. Oggi un paragone impegnativo, se non improponibile, ma era così anche quando Dumfries arrivò dal Psv Eindhoven e non lo ha fatto rimpiangere.

Khalaili ha affrontato quattro volte l'Italia con la sua nazionale, la prima da adolescente quando ancora giocava da "finto" centravanti. Solo più avanti è stato spostato sulla fascia e in quella posizione ha incrociato l'Inter, perdendo 4-0, ma anche Fiorentina e Atalanta, a cui ha segnato tre volte. Dovrà ora affinare le doti difensive, sarà compito di Chivu e del suo staff aiutarlo a migliorare.

Con questo investimento da 25 milioni, l'Inter ne risparmia praticamente altrettanti rispetto all'operazione Palestra, poi sfumata, e potrà ora investire tra difesa e centrocampo, dove c'è ancora da poter prendere il "pallino" di Chivu, Curtis Jones.