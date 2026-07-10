Nuovo colpo in entrata per l'Inter Women. Il club nerazzurro ha annunciato l'arrivo di Brittany Raphino, attaccante classe 2000 della nazionale haitiana che arriva dopo l'esperienza allo Sporting CP. Per lei un contratto fino al 30 giugno 2029.

Il comunicato

"Nata il 30 ottobre 2000 e cresciuta a Randolph, nel Massachusetts, in una famiglia di origini haitiane, Brittany Raphino ha iniziato a giocare a calcio all'età di tre anni", si legge nella nota.

"Ha poi proseguito il suo percorso alla Brown University, nella quale ha ottenuto ottimi risultati: in quattro stagioni ha vinto tre volte il premio di miglior giocatrice offensiva della Ivy League, conquistando quattro titoli consecutivi con la maglia delle Brown Bears. Nel gennaio 2024 ha iniziato la carriera da professionista firmando con lo Sporting CP, con cui ha conquistato la Supercoppa portoghese e si è messa in evidenza anche in UEFA Women's Champions League", conclude il club nerazzurro.