Stamattina l'Inter ha ufficializzato l'ingaggio di Clarisse Le Bihan, attaccante francese 31enne proveniente dalla Lazio. A margine, ecco le sue prime parole da interista rilasciate da InterTV:

Ci racconti le tue sensazioni?

"Sensazioni di felicità, di grande orgoglio, sono molto impaziente di iniziare questa stagione".

Cosa significa per te rappresentare questi colori e i valori del club?

"Un onore e un privilegio poter indossare questa maglia, no vedo l'ora di iniziare la stagione. Si tratta di una società che ha vinto tanti titoli e spero che accadrà anche in questa stagione con le Women".

Quale aspetto del progetto ti ha convinta?

"L'ambizione di fare grandi cose, di vincere, di andare in Champions. Le ho sempre avute in mente, sono felice, è un sogno per me e sono orgogliosa".

Quali ritieni siano i tuoi punti di forza?

"Penso di poter aiutare nell'ultimo passaggio, gioco di squadra e credo di poter aiutare a segnare di più. Con la mia personalità sul campo penso di poter aggiungere qualcosa".

Quali sono gli obiettivi personali che ti poni?

"Fare del mio meglio possibile, c'è grande ambizione per la prossima stagione. Voglio trovare il mio posto in squadra, voglio essere decisiva. Per me è il momento giusto della carriera, sono felice".

Hai un messaggio per i tifosi?

"Non vedo l'ora di incontrarvi, spero faremo grandi cose insieme. Ci vediamo presto".