Manca sempre meno all'inizio della pre-season dell'Inter, attesa dal 16 al 25 luglio, a Donaueschingen, per il ritiro tedesco che si concluderà con la prima partita amichevole dell'estate nerazzurra contro il Karlsruher SC, in programma domenica 26 luglio, alle 16:30. Dopo il lavoro di preparazione in terra teutonica, la squadra di Cristian Chivu volerà in Asia per affrontare il Manchester City, a Hong Kong, sabato 1° agosto, con kick-off alle 13:30 italiane. Infine il Summer Tour nerazzurro si concluderà con due prestigiose amichevoli in Australia: a Perth, i campioni d'Italia, in un antipasto di Serie A, incroceranno prima il Milan mercoledì 5 agosto alle 13:00 (ora italiana, ore 19:00 locali) e in seguito la Juventus, sabato 8 agosto alle 13:00 (in Italia, le 19:00 a Perth).

Tutte le amichevoli estive, ricorda il club milanese, saranno visibili in diretta sulla piattaforma DAZN e su Sky per gli abbonati. Sarà possibile assistere alle quattro partite dell'estate nerazzurra anche in pay per view sulla piattaforma DAZN e su OneFootball.

LE DATE DELLA PRESEASON NERAZZURRA

Giovedì 16 luglio - sabato 25 luglio: ritiro a Donaueschingen, Baden-Württemberg

Domenica 26 luglio, ore 16:30: Karlsruher SC-Inter, BBBank Wildpark (Karlsruhe)

Sabato 1° agosto, ore 13:30 CEST (19:30 a Hong Kong): Manchester City-Inter, Kai-Tak Stadium (Hong Kong)

Mercoledì 5 agosto, ore 13:00 CEST (19:00 a Perth): Milan-Inter, Optus Stadium (Perth)

Sabato 8 agosto, ore 13:00 CEST (19:00 a Perth): Juventus-Inter, Optus Stadium (Perth)