Ivan Provedel sceglie la foto della sua esultanza dopo il gol segnato in Champions League all'Atletico Madrid per congedarsi dal mondo Lazio. Al quale ha voluto mandare un messaggio di gratitudine per il quadriennio vissuto insieme: "Ringrazio tutte le persone che in questi 4 anni, nelle varie gestioni, hanno lavorato per darmi la possibilità di rappresentare al meglio i colori biancocelesti - ha scritto su Instagram il nuovo portiere dell'Inter -. Ho sempre dato il massimo per questi colori. Ora le strade si sono separate, e il mio grazie più grande è per chi mi ha fatto capire cosa vuol dire essere Laziali.

Saluto con grande affetto e soprattutto auguro il meglio alla Lazio e a tutte le persone che la amano. Ivan".