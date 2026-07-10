L'Inter continua a muoversi con decisione sul mercato estivo. Dopo aver definito l'arrivo di Ivan Provedel e aver ufficializzato l'acquisto di Anan Khalaili, individuato come uno dei rinforzi chiamati a raccogliere l'eredità lasciata da Denzel Dumfries, la dirigenza nerazzurra ha spostato l'attenzione sul reparto difensivo. L'obiettivo è completare una rosa già competitiva con un altro innesto di qualità, così da affrontare al meglio una stagione che vedrà il club impegnato su più fronti. Secondo quanto riportato da Agipro Tra i nomi seguiti con maggiore interesse spicca quello di Tarik Muharemovic. Il centrale del Sassuolo continua a essere uno dei profili più apprezzati dagli uomini mercato dell'Inter e, secondo le valutazioni dei bookmaker, resta la candidatura più credibile. Le quote di Sisal indicano infatti un possibile approdo in nerazzurro a 2,25, complice anche il rallentamento della Juventus, che nelle ultime ore avrebbe indirizzato le proprie attenzioni verso altri obiettivi, lasciando così maggiore spazio al club milanese. Non è però l'unica pista presa in considerazione.

Stones pista difficile

L'Inter monitora con interesse anche Evan N'Dicka, difensore della Roma che rappresenterebbe un'opzione di grande esperienza e affidabilità per la retroguardia. Un suo eventuale trasferimento a Milano è proposto a quota 6,00 dagli operatori. Tra le suggestioni di mercato figura anche Gleison Bremer: il brasiliano della Juventus resta un obiettivo complicato ma non impossibile, con una quota fissata a 5,00. Più difficile, invece, immaginare un affondo per John Stones, rimasto svincolato dopo la conclusione della sua avventura al Manchester City. L'esperto centrale inglese rappresenta un profilo di assoluto livello, ma costi e concorrenza rendono l'operazione decisamente più complessa, tanto che il suo approdo all'Inter viene valutato a quota 9,00. La strategia del club è chiara: intervenire in maniera mirata per rinforzare una squadra che, dopo il trionfo nell'ultimo campionato, vuole confermarsi ai vertici del calcio italiano e presentarsi con ambizioni ancora più elevate anche nelle competizioni europee.

Inter sempre avanti nelle quote Scudetto

La società punta a inserire elementi in grado di aumentare il livello tecnico e le alternative a disposizione dell'allenatore, senza stravolgere un gruppo che ha già dimostrato grande solidità. Anche i bookmaker vedono l'Inter partire con i favori del pronostico in vista della Serie A 2026/27. Secondo le valutazioni dei betting analyst di Planetwin365, i nerazzurri sono la squadra da battere e il bis Scudetto è offerto a quota 1,90. Alle loro spalle inseguono il Napoli, quotato a 6,00, la Juventus a 7,00 e il tandem formato da Milan e Roma, entrambe proposte a quota 8,00. Un quadro che conferma come, almeno sulla carta, l'Inter resti la principale candidata a difendere il titolo conquistato nella passata stagione.