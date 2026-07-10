L'operazione Anan Khalaili sta per arrivare a una conclusione positiva. L'esterno israeliano dell'Union Saint-Gilloise va a coprire la casella rimasta libera sulla fascia destra, seguendo le indicazioni tecniche date da Cristian Chivu alla dirigenza in sede di mercato.

"A Chivu, come sottolineato, serviva avere subito il sostituto di Dumfries - si legge su Tuttosport - dopo che era sfumata la strada che portava a Marco Palestra. E Khalaili è stato scelto proprio perché tra i vari candidati era quello che più si avvicinava come caratteristiche all’italiano, considerato che nel ruolo l’allenatore voleva un giocatore molto “esplosivo”. Certo è che ci sarà da lavorare in un ruolo dove per anni Dumfries è stato una certezza. Oltre a Khalaili la batteria degli esterni sarà composta da Luis Henrique e da Andy Diouf che, nei piani di Chivu, ha tutto per reinventarsi in quel ruolo".