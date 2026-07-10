Per Anan Khalaili oggi è giorno di visite mediche e, se i tempi lo consentiranno, di firma sul nuovo contratto quinquennale con l'Inter. L'operazione tra i nerazzurri e l'Union Saint-Gilloise si è chiusa ieri, nel rispetto dei tempi che in Viale della Liberazione si erano dati, vale a dire prima del raduno della prossima settimana. Decisiva, come spesso (non sempre) accade, la volontà del calciatore che una volta trovata l'intesa con l'Inter non ha mai preso in considerazione altre proposte, costringendo l'USG a trattare con la controparte, rinunciando alla strategia di chiamare in causa potenziali club concorrenti e alimentare una bagarre mediatica. Il patto di ferro tra i nerazzurri e Khalaili ha fatto la differenza.

Come evidenzia Sportitalia, la mossa vincente è stata quella di non affidarsi alla mediazione di alcuna agenzia, ma di allacciare un contatto diretto con la controparte, evitando una guerra di PEC e le tensioni conseguenti a offerte spedite e poi rifiutate. Piuttosto, è stata manifestata la volontà assoluta di arrivare a dama, venendosi reciprocamente incontro nella prospettiva di superare tutti i potenziali ostacoli. Materialmente, determinante è stata anche la scelta dell’Inter di farsi carico del 15% sulla rivendita rivendicato dal Maccabi Haifa, che ha permesso all'Union Saint-Gilloise di non rinunciare a una parte del ricavato.