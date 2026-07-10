Concluse le prime due fasi della campagna abbonamenti dell'Inter per la stagione 2026-27, ora i tifosi nerazzurri possono accedere alla vendita libera, che è stata aperta ufficiale alle 12 di oggi, venerdì 10 luglio.

Come nella passata stagione saranno disponibili tre tipologie di abbonamento: FULL, PLUS e BASE, con specifiche differenti a seconda del pacchetto. Il Full si arricchisce e si conferma l'unico modo per abbonarsi alla League Phase di UEFA Champions League. Inoltre, esattamente come nella scorsa annata, gli Abbonati al Secondo Anello Blu avranno la possibilità di acquistare in anticipo a un prezzo agevolato i biglietti per il derby casalingo Inter-Milan, match per il quale il Settore è riservato per la tifoseria ospite.

Di seguito tutte le info e le fasi di vendita della Campagna Abbonamenti 2026/27:

ABBONAMENTI 2026-27

FASE 3 – VENDITA LIBERA, DAL 10 LUGLIO

In caso di disponibilità residua, a partire dal 10 luglio alle ore 12:00 si aprirà la fase di vendita libera. Sarà possibile acquistare l’abbonamento scegliendo tra le tipologie disponibili: FULL, PLUS e BASE. Per procedere è necessaria la tessera Siamo Noi; se non ne sei in possesso, puoi sottoscriverla online su tdt.inter.it

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PERSONE CON DISABILITÀ

Tutte le informazioni relative agli abbonamenti riservati ai tifosi con disabilità saranno disponibili sul portale dedicato a partire dalle prossime settimane.