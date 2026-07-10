Se sulla panchina non ci fosse uno come José Mourinho, questa notizia verrebbe automaticamente etichettata e archiviata come boutade. Invece lo Special One non sarebbe nuovo a richieste di mercato di questo genere. Fresco di svincolo per fine contratto con l'Al Nassr, in questo momento Marcelo Brozovic è libero di scegliere la prossima destinazione. E la dirigenza blanca avrebbe contattato il suo entourage per discutere di un possibile trasferimento a Madrid.

Lo sostiene Sacha Tavolieri di Sky Sports CH. Per il classe '92 croato ci sarebbe pronto un contratto annuale e Mourinho penserebbe a lui come rinforzo d'esperienza per il proprio progetto madridista.Molto ovviamente dipenderà dalle condizioni fisiche di Brozovic, dopo tre anni nella Saudi League dove, in tutta onestà, non pretendono grandi sforzi dal punto di vista atletico.