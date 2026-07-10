Ivan Provedel ha chiuso un cerchio. Dopo diverse esperienze è riuscito ad arrivare alla sua squadra del cuore, l'Inter. Il club nerazzurro lo ha prelevato per 3 milioni di euro dalla Lazio. Provedel arriva sulla carta come vice Martinez, ma tutto fa credere che si giocherà le sue chance per difendere i pali della porta nerazzurra più volte nel corso della stagione.

Le parole di Marchegiani

Marchegiani, ex portiere della Lazio e oggi opinionista di Sky Sport, ha commentato così l'operazione Provedel-Inter al Corriere della Sera: "Per me è completo, ha fatto il suo percorso ed è migliorato. Gli anni alla Lazio gli hanno dato un livello alto, con l’esperienza in Champions League. È pronto assolutamente per l’Inter. Forse rispetto a Josep Martinez ha meno fisicità. Però, tecnicamente Provedel è più strutturato", le sue parole.