Oggi è il giorno dedicato a visite mediche e idoneità sportiva per Anan Khalaili, dopo l'accordo raggiunto ieri tra l'Inter e l'Union Saint-Gilloise per il trasferimento dell'esterno a Milano, in cambio di 25 milioni più 3 di bonus. Restano dunque solo gli aspetti formali prima di certificare il trasferimento e, come fa sapere Sacha Tovalieri di Sky Sports CH, che ha seguito l'evoluzione della trattativa sin dall'inizio, il club belga deve ancora ricevere la documentazione dell'intesa da parte dell'Inter. Tutto verrà ratificato entro stasera o al massimo domani mattina.

Sezione: News / Data: Ven 10 luglio 2026 alle 11:48
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.