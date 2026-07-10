Oggi è il giorno dedicato a visite mediche e idoneità sportiva per Anan Khalaili, dopo l'accordo raggiunto ieri tra l'Inter e l'Union Saint-Gilloise per il trasferimento dell'esterno a Milano, in cambio di 25 milioni più 3 di bonus. Restano dunque solo gli aspetti formali prima di certificare il trasferimento e, come fa sapere Sacha Tovalieri di Sky Sports CH, che ha seguito l'evoluzione della trattativa sin dall'inizio, il club belga deve ancora ricevere la documentazione dell'intesa da parte dell'Inter. Tutto verrà ratificato entro stasera o al massimo domani mattina.

🇮🇱 Anan Khalaili est à Milan pour effectuer ses tests médicaux en vue de compléter son transfert à l’Inter. L’Union St.Gilloise doit encore recevoir les documents d’accord suite au deal de principe trouvé hier et cette transaction pourrait être considérée comme faite. D’ici ce… pic.twitter.com/NerxONjNJc — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 10, 2026