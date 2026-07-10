"Se resto all'Inter? Se mi vogliono, sì". Questa la risposta, raccolta da Sportitalia, che Benjamin Pavard ha dato ad alcuni tifosi nerazzurri presenti davanti al CONI, dove il francese si è recato per svolgere le classiche visite per ottenere l'idoneità sportiva.

Come noto, il difensore è tornato alla base dopo il prestito annuale non soddisfacente al Marsiglia e ora, stando a quanto dichiara, sarebbe contento di restare a Milano. La sua permanenza, ovviamente, dipende dalla decisione dei dirigenti e di Cristian Chivu che, da quanto emerso finora, non prevedono di tenerlo in rosa.