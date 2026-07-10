L'Inter continua a lavorare sodo sul mercato. Ieri lungo vertice tra la dirigenza e Chivu per pianificare anche le prossime mosse in vista della stagione che sta per partire.

Intanto si avvicina l'ufficialità di Khalaili, obiettivo principale dopo l'addio a Palestra. E la storia ci dice che a volte il Piano B si rivela migliore del Piano A...

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Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 10 luglio 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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