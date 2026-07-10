Con l'arrivo di Anan Khalaili, che stando quanto meno alle parole utilizzate da Cristian Chivu per convincerlo sarà il titolare della fascia destra, è lecito chiedersi quali saranno le strategie dell'Inter nei confronti di Andy Diouf e Luis Henrique, le due alternative sulla fascia destra la cui posizione non è solidissima in questa fase del mercato. FcInterNews.it, attraverso l'ultimo sondaggio, ha chiesto ai suoi lettori come si comporterebbero con i due calciatori arrivati la scorsa estate.

Ebbene, dai risultati emersi a prevalere è l'idea di cedere il brasiliano trattenendo il francese. Al secondo posto, per percentuali, la volontà di tenerli entrambi in rosa. Terza piazza del sondaggio all'ipotesi di lasciar partire entrambi mentre con pochissimi voti chiude l'intenzione di cedere il francese e tenere il brasiliano.

A seguire l'esito del sondaggio:

Come dovrebbe comportarsi l'Inter con Diouf e Luis Henrique?



Tenere entrambi 28.02%

Cedere Diouf e tenere Luis Henrique 3.54%

Cedere Luis Henrique e tenere Diouf 56.68%

Cedere entrambi 11.76%