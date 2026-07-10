Christos Alexiou ha pubblicato il suo primo post sui social media dopo il trasferimento all'AEK Atene dall'Inter. Il giovane difensore ha dichiarato di essere orgoglioso e grato per l'opportunità di indossare la maglia dell'AEK, promettendo al contempo di dare il massimo per onorarla: "Sono orgoglioso ed è un grande onore per me annunciare di essere ora un calciatore dell'AEK. Sono grato per questa opportunità ed entusiasta del percorso che si apre davanti a me. Non vedo l'ora di dare il massimo ogni giorno e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi e delle ambizioni del club".