"Sono davvero emozionata, ho l’opportunità di allenarmi e giocare per un club straordinario, e sono pronta a dare tutto me stessa e, si spera, vincere trofei". Sono le prime parole di Brittany Raphino, neo giocatrice dell'Inter Women, rilasciate ai canali ufficiali del club nerazzurro.

Cosa significa per te rappresentare questi colori e i valori del club?

"Significa molto. Sentirsi apprezzata, rappresentare un club così grande e fare la storia con loro... Sono cresciuta conoscendolo. Mi sembra surreale poter indossare questi colori e rappresentare questo club magnifico".

Quali aspetti del progetto sportivo dell’Inter Femminile ti hanno convinta ad intraprendere questa nuova esperienza professionale?

"L’intera comunità che ho incontrato durante i colloqui — beh, ho fatto i miei incontri — quello che mi ha entusiasmata è stato il fatto che posso crescere, ma anche entrare a far parte di una squadra così forte, con giocatrici di livello mondiale".

Come descriveresti il tuo profilo tecnico e tattico, e che contributo pensi di poter dare al percorso di crescita del club?

"Sono una giocatrice che vuole essere pericolosa in fase di possesso e in fase di non possesso. Voglio essere una minaccia per i difensori, attaccare la profondità e allo stesso tempo essere un punto di riferimento per la squadra. I miei obiettivi ovviamente sono vincere trofei".

Quali obiettivi ti sei posta, sia a livello individuale che con la squadra, per la stagione che viene?

"A livello individuale, voglio crescere come giocatrice, e penso che questo sia un ambiente di squadra e uno staff eccellenti che mi aiuteranno a raggiungere il mio massimo. E come squadra, vogliamo vincere trofei. Voglio vincere il campionato. Voglio vincere le coppe. Per i tifosi, per il club, per tutto".