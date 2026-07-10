Anan Khalaili sta per arrivare a Milano per sostenere le visite mediche e firmare il contratto quinquennale da 2,2 milioni di euro a stagione con l'Inter. La testimonianza arriva direttamente dal giocatore, che su Instagram ha postato una foto dall'interno dell'aereo privato con cui sta per raggiungere il capoluogo lombardo, dove è atteso attorno alle 10.30 allo scalo privato di Linate.
Pantaloncini, borsa, due emoji che rappresentano le mani in preghiera (è musulmano). Nei posti di fronte non ci sono altri passeggeri: ieri il padre del giocatore ha ammesso che non avrebbe viaggiato con lui, dovrebbe invece esserci l'agente del ragazzo.
Sezione: Focus / Data: Ven 10 luglio 2026 alle 09:46
Autore: Antonio Di Chiara
Autore: Antonio Di Chiara
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