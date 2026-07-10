Yanis Massolin si aggregherà al raduno dell'Inter la prossima settimana e durante la preparazione estiva dovrà convincere l'allenatore Cristian Chivu a concedergli una chance in nerazzurro. Nel frattempo, però, il giocatore prelevato dal Modena continua ad attirare voci di mercato: secondo le ultime novità riportate da Nicolò Schira, infatti, anche il Sassuolo ha chiesto informazioni sul giocatore franco-algerino.

Sezione: News / Data: Ven 10 luglio 2026 alle 22:13
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.