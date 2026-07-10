Come da programma, tappa al CONI per Anan Khalaili, sbarcato stamattina all'aeroporto di Milano Linate per muovere i primi passi nerazzurri in attesa della firma sul contratto quinquennale che lo attende in sede. L'esterno israeliano si è recato nella struttura per svolgere le tradizionali visite mediche e ottenere l'idoneità sportiva, tappa necessaria prima del tesseramento. E come previsto non si è sottratto all'affetto dei tifosi che, incuriositi, lo attendevano all'ingresso. 

A seguire le immagini raccolte dal nostro Simone Togna.

Sezione: Focus / Data: Ven 10 luglio 2026 alle 14:29
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.