Sarà Como 1907-Juventus la partita che aprirà l’edizione della Serie A Women’s Cup. Appuntamento venerdì 21 agosto alle 18 al centro sportivo ‘Lambrone’ di Erba; sempre venerdì, ma alle 20.30, è in programma la sfida Parma-Inter a Noceto, con diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. La prima giornata sarà completata sabato 22 da Ternana Women-Roma (ore 18) e da Milan-Como Women (20.30) e domenica 23 da Fiorentina-Sassuolo (18, diretta Sky Sport e NOW) e Lazio-Napoli Women. 

Le gare non trasmesse da Sky Sport e NOW saranno disponibili live e on demand sul canale YouTube della Serie A Women.

SERIE A WOMEN’S CUP – PRIMA GIORNATA
Girone A
Venerdì 21 agosto, ore 20.30 Parma-Inter (Sky Sport e NOW)
Domenica 23 agosto, ore 20.30 Lazio-Napoli Women (YouTube Serie A Women)

Girone B
Sabato 22 agosto, ore 18 Ternana Women-Roma (YouTube Serie A Women)
Domenica 23 agosto, ore 18 Fiorentina-Sassuolo (Sky Sport e NOW)

Girone C
Venerdì 21 agosto, ore 18 Como 1907-Juventus (YouTube Serie A Women)
Sabato 22 agosto, ore 20.30 Milan-Como Women (YouTube Serie A Women)

Sezione: Inter Femminile / Data: Ven 10 luglio 2026 alle 23:13
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.