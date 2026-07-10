Sarà Como 1907-Juventus la partita che aprirà l’edizione della Serie A Women’s Cup. Appuntamento venerdì 21 agosto alle 18 al centro sportivo ‘Lambrone’ di Erba; sempre venerdì, ma alle 20.30, è in programma la sfida Parma-Inter a Noceto, con diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. La prima giornata sarà completata sabato 22 da Ternana Women-Roma (ore 18) e da Milan-Como Women (20.30) e domenica 23 da Fiorentina-Sassuolo (18, diretta Sky Sport e NOW) e Lazio-Napoli Women.

Le gare non trasmesse da Sky Sport e NOW saranno disponibili live e on demand sul canale YouTube della Serie A Women.

SERIE A WOMEN’S CUP – PRIMA GIORNATA

Girone A

Venerdì 21 agosto, ore 20.30 Parma-Inter (Sky Sport e NOW)

Domenica 23 agosto, ore 20.30 Lazio-Napoli Women (YouTube Serie A Women)



Girone B

Sabato 22 agosto, ore 18 Ternana Women-Roma (YouTube Serie A Women)

Domenica 23 agosto, ore 18 Fiorentina-Sassuolo (Sky Sport e NOW)



Girone C

Venerdì 21 agosto, ore 18 Como 1907-Juventus (YouTube Serie A Women)

Sabato 22 agosto, ore 20.30 Milan-Como Women (YouTube Serie A Women)