Operazione difesa in casa Inter, dopo la conclusione positiva dell'affare Khalaili con l'Union Saint-Gilloise. Il giocatore va a riempire la casella rimasta vuota dopo l'addio di Denzel Dumfries e ora la priorità diventa mettere a posto il reparto arretrato, nel quale non figurano più Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, il cui contratto è scaduto proprio come quello di Matteo Darmian.

"Là dietro, comunque, gli innesti saranno due - ricorda il Corriere dello Sport -. E sistemare il reparto arretrato diventa la nuova priorità in casa nerazzurra. Il candidato forte è Chalobah, che ha già detto sì. Non è stato ancora aperto, invece, il canale di comunicazione con il Chelsea, che, in ogni caso, ha fatto sapere di volere almeno 35 milioni. Mentre l’inglese prosegue la sua avventura Mondiale, l’Inter studia la sua prossima mossa. E tiene pure d’occhio la situazione di Mancini, visto che il rinnovo con la Roma si sta rivelando più complicato del previsto. Nel caso, potrebbe essere la seconda new-entry".

