Messo quasi in cassaforte Anan Khalaili, che raccoglierà l'eredità di Denzel Dumfries sulla fascia destra nerazzurra, in Viale della Liberazione si stanno già concentrando sugli altri obiettivi che saranno due difensori, di cui uno di primissimo piano e un centrocampista. Se per il secondo centrale si aspetterà più avanti, la priorità oggi è il potenziale titolare e il nome in pole position rimane quello di Trevoh Chalobah, che è stato chiaro con il Chelsea: gradisce l'ipotesi di trasferirsi a Milano. Resta a questo punto da formulare un'offerta vicina ai 35 milioni di sterline, cifra chiesta dai Blues per cedere il classe '99. Il Como ormai si è defilato, visto che si è proiettato sul colombiano Davinson Sanchez. Evan N'Dicka e Gianluca Mancini alternative, ma restano complicate.

Per quanto concerne il centrocampo, l'Inter non ha affatto mollato la pista che porta a Curtis Jones, ma se ne riparlerà solo dopo aver chiuso l'operazione per il difensore.