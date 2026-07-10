Un anno fa Jhon Lucumì avrebbe accettato l'offerta dle Sunderland da 3 milioni a stagione, desideroso com'era di cambiare aria. Ma dopo la cessione di Sam Beukema al Napoli, il Bologna non se l'è sentita di privarsi anche del colombiano. Che, nel frattempo, non ha voluto rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2027 e per questo si candida fortemente a una cessione entro agosto. Nel frattempo il classe '98 si è ben disimpegnato al Mondiale, consacrandosi come uno dei difensori più affidabili e per questa ragione le sue aspettative sono aumentate.

Come fa sapere Il Resto del Carlino, in base a quanto filtra dalla Colombia, Lucumì ha messo in standby le richieste di Bournemouth e Nottingham Forest, pronte a garantirgli un quinquennale in linea con la proposta del Sunderland. Lui però vuole una big che oltre a soddisfare le sue richieste economiche per l'ultimo grande contratto in carriera gli permetta di lottare per vincere titoli. Per questo è propenso ad ascoltare Juventus e Inter, ma senza fretta. Ora lo attendono 3 settimane di vacanza, a meno di blitz improvvisi tornerà quando la sua clausola da 28 milioni sarà scaduta. E visto che né Inter né Juventus vogliono pagarla, trattando al ribasso, le tempistiche coincidono. Attendere per Lucumì significa anche provare a capire se le big di Spagna, Inghilterra e Germania, dopo averlo notato al Mondiale, possano bussare alla sua porta.