Inevitabile che il trasferimento di Anan Khalaili all'Inter, per quanto riguardi esclusivamente il calcio e il rettangolo di gioco, potesse avere delle ripercussioni sul piano politico. Al di là di ciò che si scrive sul web, tra favorevoli o contrari, vale la pena segnalare il messaggio indirizzato al giovane esterno da parte di Ayman Odeh, leader di Hadash, il partito di sinistra palestinese che opera in opposizione al governo israeliano.

Un semplice "siamo tutti così orgogliosi di te. Buona fortuna, Anan", che chiarisce l'importanza, anche a livello sociale, di una notizia calcistica come questo trasferimento.

Sezione: News / Data: Ven 10 luglio 2026 alle 12:53
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.