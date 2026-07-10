Ospite di 'Calciomercato - L'Originale' su Sky Sport, Luca Marchegiani parla dell'eventualità che l'Inter possa pensare di cambiare sistema di gioco: "Se il Milan è facile da modificare rispetto alla scorsa stagione, per l'Inter è difficile. Non se sia il momento per l'Inter di cambiare. Ci sono giocatori ai quali va creata un'alternativa, ma sin qui ha rimpiazzato le pedine perse. Anan Khalaili assomiglia molto ad Achraf Hakimi, ma non chiedamogli subito di essere a quei livelli. Ci arriverà".