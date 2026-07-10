Ancora una volta, Mikel Merino entra e risolve i problemi della Spagna. Che a Los Angeles incassa il primo gol di questo Mondiale ma grazie ad un guizzo a ridosso del 90esimo dell'attaccante dell'Arsenal trova la vittoria e il visto per le semifinali dei Mondiali a spese del Belgio. Partita bloccata, quella del Sofi Stadium, che vede la Roja andare in vantaggio con una rete di Fabian Ruiz abile a raccogliere una respinta difettosa di Thibaut Courtois per poi venire raggiunta dalla squadra di Rudi Garcia grazie a Charles de Ketelaere che anticipa di tuffo in testa Pau Cubarsì e infila Unai Simon per la prima volta in questa competizione.
Courtois esce, Lammens fa la frittata
Nella ripresa, Courtois salva bene due volte su Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal ma poi deve lasciare tra le lacrime la porta a Senne Lammens per infortunio. E proprio Lammens commette l'ingenuità che costa caro ai Rode Duivels: una respinta corta sul tiro dalla distanza di Cubarsì sul quale Merino piomba come un avvoltoio ribadendo in rete e sigillando la vittoria spagnola. Gli uomini di Luis De La Fuente, anche con qualche brivido nel recupero per qualche uscita avventata di Simon, volano in semifinale dove il 14 luglio sfideranno la Francia in una sorta di finale anticipata.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - World Cup 2026 Diary
Altre notizie
- 23:55 L'Inter torna al Fanatics Fest di New York con Bobo Vieri
- 23:41 Condò: "Squadra che vince si cambia, l'Inter deve pensare alla difesa a 4"
- 23:27 Marchegiani: "Non chiediamo a Khalaili di essere subito come Hakimi"
- 23:13 Prima giornata Serie A Women's Cup, sarà Parma-Inter: data e ora
- 22:59 Merino colpisce ancora: la Spagna batte 2-1 il Belgio e va in semifinale
- 22:41 Tavolieri presenta Khalaili: "È un piccolo Hakimi. Ha una dote fantastica"
- 22:27 Padova su Kamaté, Mirabelli: "Arriveranno ancora due esterni"
- 22:13 Massolin vuole convincere Chivu. Intanto il Sassuolo si informa
- 22:03 Si allunga la fila per Matteo Cocchi: piace anche al Benevento
- 21:55 L'Inter e il mercato U23: occhi su un talento del Racing Avellaneda
- 21:49 Atalanta, sfuma Ederson al Manchester United. Che ora punta Koné
- 21:34 Argentina, quote basse con la Svizzera. Lautaro-gol a 2,75
- 21:20 Ricordate Jonathan? Per lui nuova avventura da tecnico in Brasile
- 21:05 Lucumì, smentiti contatti con l'Inter. Pavard sul mercato, ha un solo jolly
- 20:55 Anche le pressioni dell'Inter dietro la fine della Bobo TV? Il retroscena
- 20:41 Oddo: "I giovani? A 18 anni in Europa vanno in prima squadra, in Italia..."
- 20:26 Bookies - Dopo Khalaili è il turno della difesa: Muharemovic e si valuta N’Dicka
- 20:12 Mourinho torna a Valdebebas: "Il Real Madrid è una missione"
- 19:58 AEK, le prime parole di Alexiou: "Onorato di vestire questa maglia"
- 19:45 UFFICIALE - Mario Gila è un nuovo giocatore del Milan
- 19:35 Zielinski: "Ho sempre ringraziato Chivu, all'Inter sono una figura chiave"
- 19:29 Milan, Cardinale: "Si lavora di squadra, ma sul mercato l'ultima parola è mia"
- 19:14 Balotelli: "Scudetto? Inter, Napoli o Roma. Il Genoa con me ha sbagliato"
- 19:00 RIVIVI LA DIRETTA! Tutto sul KHALA-DAY, ora la DIFESA: PAVARD divide, LUCUMI la nuova idea. CHALOBAH e JONES...
- 18:50 FOTO - Inter, emesso il francobollo per celebrare il 21esimo scudetto
- 18:40 Serie A, il 4 settembre le offerte per i diritti internazionali: c'è Oaktree
- 18:33 Khalaili sr.: "Anan all'Inter, c'è poco di meglio. Col Napoli degenerato tutto"
- 18:25 Marchegiani: "Provedel è completo, è assolutamente pronto per l'Inter. Rispetto a Martinez..."
- 18:10 Gran Galà del Calcio, aperto il concorso 'Vota il Gol': c'è anche Zielinski
- 17:55 Karlsruher, City, Milan e Juve: quando e dove vedere le amichevoli dell'Inter
- 17:41 L'iniziativa di Inter e Milan: il ricavato della biglietteria dedicata ai tifosi con disabilità per lo sport inclusivo
- 17:27 Provedel nel video di IMH: "Ci sono colori che ci accompagnano da sempre"
- 17:13 Ronaldo: "Con Cuper 3 km di riscaldamento". Materazzi: "Lasciò l'Inter per quello"
- 17:00 Inter, il mercato in entrata si sblocca. E quello in uscita? Serve cedere: ecco tutti i nomi
- 16:45 Causio, frecciata a Infantino: "Non ha invitato nessun campione del 1982 forse perché è interista"
- 16:30 Gli inizi, la svolta al Maccabi Haifa, il padre preparatore: Khalaili in sintesi
- 16:18 fcinNiente Bournemouth per Luis Henrique. Vuole restare, ma valuta offerte
- 16:03 Guarin: "Chi non sa interpretare Zanetti non capisce l’Inter. Icardi-Milito..."
- 15:48 videoVisite al CONI effettuate, ora per Khalaili è tempo di firmare
- 15:35 Raphino si presenta: "Inter club straordinario, surreale vestire questi colori"
- 15:30 L'informazione di FcInterNews sempre con te: scarica la nostra app
- 15:20 Khalaili in arrivo, che ne sarà di Diouf e Luis Henrique? Le idee dei tifosi
- 15:05 Provedel saluta la Lazio: "Ho sempre dato il massimo per questi colori"
- 14:50 UFFICIALE - Nuovo colpo in attacco per l'Inter Women: dallo Sporting CP arriva Brittany Raphino
- 14:36 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 14:29 videoKhalaili al CONI per l'idoneità sportiva: il saluto ai nuovi tifosi
- 14:12 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 13:58 I tifosi gli chiedono se resta all'Inter, Pavard risponde: "Se mi vogliono, sì"
- 13:46 Lucumì preferisce Inter o Juventus. Ma non ha fretta di decidere
- 13:33 SM - Inter, ora altri tre innesti. Priorità a Chalobah
- 13:21 Nieuwsblad - Khalaili-Inter nella top 5 dei colpi più costosi del mercato belga
- 13:07 Amarcord Lautaro: "Cinque anni fa la vittoria della Copa America"
- 12:53 Odeh si congratula con Khalaili: "Siamo orgogliosi di te"
- 12:39 Khalaili, le mosse dell'Inter che hanno portato all'accordo con l'USG
- 12:25 Campagna abbonamenti Inter 2026-27: aperta la vendita libera
- 12:12 Le Bihan: "Provo orgoglio, sono impaziente di iniziare la stagione"
- 12:00 videoL'INTER ha tanto MERCATO da fare. E se il PIANO B fosse migliore del PIANO A?
- 11:48 Khalaili, affare concluso. L'USG attende i documenti da Milano
- 11:35 Il Grosseto pensa al nerazzurro Della Mora per la prossima stagione
- 11:23 Inchiesta arbitri, La Francesca: "Nell'illecito non è necessario ottenere il risultato"
- 11:13 Acerbi: "Scudetto 'tranquillo' dopo un inizio difficile. Gioco ancora 2-3 anni. Bastoni? Lui sa che..."
- 11:09 videoInizia il KhalaDay: l'arrivo di Anan Khalaili all'aeroporto di Linate
- 10:58 videoRegalo inatteso per Lautaro: la canotta della Seleccion di basket
- 10:45 Mantova, chiuse quattro trattative: c'è anche Spinaccè
- 10:32 UFFICIALE - Colpo in attacco per l'Inter Women: ecco Le Bihan
- 10:22 TS - Arbitropoli, i dubbi di Mariani sull'Inter: i precedenti di Orsato, Guida e Maresca
- 10:08 Brozovic libero, Mourinho ci pensa: possibile contratto annuale al Real
- 09:54 TS - Khalaili story: le origini arabe, il lavoro col padre, il punto di forza
- 09:46 FOTO - Khalaili è in arrivo: foto dall'aereo, è in volo per Milano