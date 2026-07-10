Ancora una volta, Mikel Merino entra e risolve i problemi della Spagna. Che a Los Angeles incassa il primo gol di questo Mondiale ma grazie ad un guizzo a ridosso del 90esimo dell'attaccante dell'Arsenal trova la vittoria e il visto per le semifinali dei Mondiali a spese del Belgio. Partita bloccata, quella del Sofi Stadium, che vede la Roja andare in vantaggio con una rete di Fabian Ruiz abile a raccogliere una respinta difettosa di Thibaut Courtois per poi venire raggiunta dalla squadra di Rudi Garcia grazie a Charles de Ketelaere che anticipa di tuffo in testa Pau Cubarsì e infila Unai Simon per la prima volta in questa competizione.

Courtois esce, Lammens fa la frittata

Nella ripresa, Courtois salva bene due volte su Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal ma poi deve lasciare tra le lacrime la porta a Senne Lammens per infortunio. E proprio Lammens commette l'ingenuità che costa caro ai Rode Duivels: una respinta corta sul tiro dalla distanza di Cubarsì sul quale Merino piomba come un avvoltoio ribadendo in rete e sigillando la vittoria spagnola. Gli uomini di Luis De La Fuente, anche con qualche brivido nel recupero per qualche uscita avventata di Simon, volano in semifinale dove il 14 luglio sfideranno la Francia in una sorta di finale anticipata.