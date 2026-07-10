Visite mediche terminate e idoneità sportiva in cassaforte, per Anan Khalaili arriva probabilmente la parte più intensa di una giornata ricca di impegni: la prima visita nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione. Lì lo attende un contratto da 5 anni da firmare per potersi legare ufficialmente all'Inter. In più, probabilmente l'israeliano dovrà sottoporsi all'abituale creazione dei contenuti multimediali che il club distribuirà nelle prossime ore sui social.

A seguire le immagini della sua uscita in auto dal CONI, raccolte da Simone Togna.

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 10 luglio 2026 alle 15:48
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.