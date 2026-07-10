Dopo aver centrato in pieno la vittoria dello Scudetto dell'Inter a gennaio, Mario Balotelli ai microfoni di Sport Mediaset fa la sua griglia, molto parziale, di partenza per la Serie A che verrà: "Datemi il tempo di vedere le formazioni a inizio stagione... Ad oggi non lo so, direi Inter, Napoli o la Roma, ne metto una nuova", spiega l'attaccante dell'Al Ittifaq che spiega di aver seguito poco fino a questo momento i Mondiali ma poi fa un ordine di preferenza tra Lionel Messi, Erling Haaland e Kylian Mbappé: "Messi è il migliore al mondo, per come piace a me il calcio metto davanti Haaland e Mbappé. Haaland mi fa impazzire perché non è molto tecnico ma fa 100% di realizzazione, come fa a non piacerti un giocatore così".

C'è un altro Balotelli nel panorama italiano?

"No, ci sono altri giocatori forti ma non vedo il modo di giocare che avevo io".

C'è stato accanimento nei tuoi confronti?

"Ero un giovane vivace che viveva la sua vita tranquillo. Ho fatto qualche stupidata, però c'è stato accanimento verso di me. Però vedo lo schifo che c'è in giro e cosa combinano certe persone oggi e ho la coscienza a posto perché non ho mai fatto male a nessuno, non ho mai fatto nulla di veramente dannoso verso altri. Non mi pento di quelle stupidate da ragazzo perché mi hanno fatto crescere e mi hanno portato a quello che sono oggi; non vedo però accanimento verso quelle altre dove dovrebbe esserci, forse perché non vendono i giornali".

Impossibile rivederti in Serie A?

"È difficile. Mi ero detto che il Genoa sarebbe stato il mio ultimo tentativo, la società ha sbagliato tutto. La piazza era bellissima, tifosi fantastici e belle persone. Ma la società ha sbagliato tutto".