Nel giorno della presentazione del nuovo allenatore Antonio Calabro, il direttore sportivo del Padova, Massimiliano Mirabelli, ha spiegato le ragioni che hanno portato alla scelta del nuovo allenatore e ha tracciato le linee guida del progetto biancoscudato. Parlando ovviamente anche delle possibili operazioni di mercato in entrata che potrebbero contemplare anche l'arrivo di Issiaka Kamaté dall'Inter: "L'anno scorso eravamo tra le squadre più anziane della Serie B. L'intenzione è quella di svecchiare il gruppo e, proprio per questo motivo, Papu Gomez non rientra più nel progetto tecnico. È una persona eccezionale, ci siamo trovati benissimo con lui e avrebbe voluto restare per giocarsi le sue possibilità, cosa che ci fa piacere. Tuttavia dobbiamo rispettare le liste e i programmi della società".

"Il mercato non è ancora iniziato per noi"

Mirabelli invita poi tutti ad avere pazienza: "Chi si aspettava grandi colpi all'inizio del mercato sarà rimasto deluso, ma noi abbiamo idee molto chiare. È una sessione lunga e vogliamo raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati insieme al mister. Di fatto non abbiamo ancora iniziato davvero il nostro mercato. In quali reparti arriveranno gli acquisti? Sugli esterni arriveranno ancora due giocatori, mentre della scorsa stagione resterà soltanto Alessandro Capelli, che proprio oggi ha rinnovato il contratto. In difesa ci servono altri due innesti e anche a centrocampo dovremo intervenire, considerando che potremo giocare sia con due che con tre uomini in mezzo".