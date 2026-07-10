È stato uno dei personaggi entrati maggiormente nell'immaginario collettivo del tifo nerazzurro negli anni Dieci di questo ventunesimo secolo: arrivato per prendere in teoria il posto di Maicon, la sua parabola all'Inter è stata costellata di momenti decisamente difficili, con qualche sprazzo positivo, che ne hanno fatto un po' beniamino un po' capro espiatorio dell'ambiente interista. Oggi Jonathan Cicero Moreira ha finito la carriera da calciatore e si appresta ad iniziarne una da allenatore in patria: sarà infatti il vice allenatore della squadra Under 20 del Paraná, dove farà da assistente al tecnico Vitao. Non sarà la prima esperienza fuori dal campo per l'ex giocatore: nel 2022, infatti, è stato vice allenatore della squadra Under 20 dell'Athletico Paranaense.