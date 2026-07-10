Il mercato dell'Inter prosegue anche con un occhio ai rinforzi per l'Under 23 di Stefano Vecchi. Dove oltre ai rinnovi si parla anche di nuovi innesti per il prossimo campionato di Serie C, uno dei quali potrebbe arrivare dall'Argentina: secondo il giornalista Cesar Luis Merlo, infatti, i nerazzurri sono in contatto col Racing Avellaneda per il difensore centrale 19enne Benjamin Gonzalez. I colloqui tra le parti sono già iniziati.

Sezione: Focus / Data: Ven 10 luglio 2026 alle 21:55
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.